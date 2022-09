Fondazione Gimbe: sale la curva dei contagi Covid, diminuiscono decessi e ricoveri

Inversione di tendenza per la curva dei contagi da Covid: dopo 4 settimane di calo, negli ultimi sette giorni c’è un incremento dei casi dell’11,3%, in controtendenza invece i ricoveri ordinari, le terapie intensive ed i decessi che continuano a calare.

Secondo la Fondazione Gimbe, autrice del monitoraggio, la quarta dose del vaccino è “urgente per oltre 14 milioni di persone”. Sono ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino, l’88,2% della platea e cioè quasi 20 milioni di persone, e di chi ha completato il ciclo vaccinale, l’86,7%. Quasi 7 milioni i non vaccinati, 6,81, mentre 7,5 milioni di persone non hanno ancora ricevuto la terza dose. Di questi, poco più di due milioni non possono ancora riceverla causa guarigione nell’immediato.

L’andamento regionale dei contagi è oscillante. In sei Regioni si registra un calo di nuovi casi, mentre nelle rimanenti si passa dal +0,1% dell’Abruzzo al +58% della Provincia Autonoma di Bolzano. Inoltre, rispetto all’ultima rilevazione, in 36 Province c’è una diminuzione dei nuovi contagi, mentre altre 70 segnano un incremento. L’incidenza rimane sotto i 500 casi per 100.000 abitanti in tutte le Province: dai 67 casi per 100.000 abitanti di Barletta-Andria-Trani ai 384 di Vicenza.