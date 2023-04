Rassegna: Coppe europee, sale l’attesa per Milan-Napoli ma prima c’è l’Inter. Ciclismo, termina la Parigi-Roubaix

Rassegna stampa di lunedì 10 aprile, calcio, Napoli sempre più vicino allo scudetto, il 2-1 al Lecce vale i 74 punti attuali, sempre più 16 dalla Lazio seconda che con la vittoria sulla Juventus per 2-1 rimane l’unica a mantenere il passo Champions, insieme alla Roma, forte del Toro per 1-0. Milan ed Inter prendono un solo punto, per i rossoneri 0-0 con l’Empoli mentre per i nerazzurri 1-1 con la Salernitana. La situazione: Lazio 58, Roma 53, Milan 52 ed Inter 51.

INTER QUINTA- Dunque, la squadra di Inzaghi scivola in quinta posizione, l’Atalanta non ne approfitta, sconfitta in casa dal Bologna per 2-0. Come detto, la Juve si ferma per mano della Lazio, sempre 44 i punti attuali. In coda qualcosa si muove, la Cremonese batte la Sampdoria 3-2 ma attenzione al Verona, il 2-1 sul Sassuolo riduce le distanze sullo Spezia quart’ultimo, fermato sull’1-1 dalla Fiorentina. 2-2 tra Udinese e Monza.

COPPE- Coppe europee, quarti di finale di Champions League, martedì l’andata di Benfica-Inter e Manchester City-Bayern Monaco. Mercoledì Real Madrid-Chelsea e la gara tutti aspettano, ovvero quella tra Milan e Napoli. Gare tutte alle 21. Giovedì l’Europa League, alle 18:45 Feyenoord-Roma, alle 21 Juventus-Sporting Lisbona. Conference, sempre giovedì alle 21, Lech Poznan-Fiorentina.

CICLISMO- Cambiamo argomento, Mathieu van der Poel vince la 120esima edizione della Parigi-Roubaix. L’olandese mette alla corda tutti i suoi avversari, con attacchi continui negli ultimi settori di pavè. Al secondo posto Jasper Philipsen. Terzo Van Aert della Jumbo-Visma, che paga una foratura nel momento dell’attacco decisivo di van der Poel. Soltanto sesto posto per Filippo Ganna.

FORMULA UNO- Formula uno, una curiosità che riguarda Leclerc, il quale in occasione della Pasqua ha fatto un appello ai propri tifosi sui propri profili social: “Negli ultimi mesi- ha scritto il pilota Ferrari- il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia”.

BASKET- E chiudiamo con il Basket, Serie A, venticinquesima giornata, al Forum, l’Olimpia travolge Pesaro, battuta 102-70. Cade la Virtus Bologna contro Napoli 89-81, crolla anche Tortona contro Venezia 89-80. Milano accorcia sulla Virtus: Gli emiliani in testa con 38 punti, Armani 36, Tortona 34.

