Rassegna: in settimana al via le semifinali di Coppa Italia. Tennis, finale amaro per Sinner. Moto Gp, Bagnaia incolpa se stesso

Rassegna stampa di lunedì 3 aprile, calcio, il Napoli crolla al Maradona sotto i colpi di un Milan dirompente contro ogni pronostico alla vigilia. I rossoneri vincono addirittura 4-0 contro la squadra di Spalletti che senza Osimhen fatica a tenere il passo furioso degli uomini di Pioli che ora si caricano anche per la doppia sfida dei quarti di finale Champions. Bel balzo del diavolo che con questa vittoria sale a 51 punti, meno quattro dalla Lazio, forte del Monza per 2-0 e uno in più della Roma che contro la Sampdoria fa 3-0.

INTER IN CADUTA LIBERA- A cinquanta punti anche l’Inter che con la terza sconfitta consecutiva, questa volta 1-0 con la Fiorentina, dilapida un bel tesoretto ed ora rischia con l’Atalanta che ha ripreso a Correre, 3-1 alla Cremonese e con la Juve che spinge per arrivare al quarto posto. I bianconeri battono anche il Verona 1-0, salendo a 44 punti. 3-0 del Bologna sull’Udinese, 1-1 tra Spezia e Salernitana, in attesa di Empoli-Lecce e Sassuolo-Torino.

COPPA ITALIA- Coppa Italia, in settimana si parte con l’andata delle semifinali, unico turno del torneo da giocare in doppia sfida. Martedì alle 21 Juventus-Inter mentre mercoledì Cremonese-Fiorentina alla stessa ora. Le gare di ritorno mercoledì e giovedì 26 e 27 aprile.

TENNIS- Cambiamo argomento, tennis, Jannic Sinner perde la finale Masters 1000 di Miami contro Daniil Medvedev che si conferma sua bestia nera, dopo averlo sconfitto anche nell’Atp di Rotterdam. Dopo un primo set molto combattuto, vinto 7-5 dal russo, l’azzurro subisce un pesante calo fisico nel secondo parziale. La sua reazione non basta, Medvedev lo vince 6-3 e conquistando, il diciannovesimo trofeo in carriera. “Non stavo bene”. Le sue parole a fine gara.

FORMULA UNO- Formula uno, Max Verstappen vince il GP d’Australia, conquistando la sua seconda vittoria stagionale e piazzando così il primo allungo in classifica iridata, a + 15 sul compagno di team Perez, quinto al traguardo. Sul podio anche la Mercedes di Hamilton e l’Aston Martin di Alonso. A fine Gara saranno addirittura tre le bandiere rosse per un finale decisamente caotico: si chiude dietro Safety Car e con la Ferrari di Sainz che riceve cinque secondi di penalità per un contatto con Alonso al momento della terza partenza dalla griglia di giornata. Spagnolo in dodicesima posizione, furioso ma meglio di Leclerc nella ghiaia e fuori dai giochi già alla terza curva.

MOTO GP- Moto Gp, Marco Bezzecchi incornicia la sua straordinaria avventura argentina con una vittoria senza discussioni. Dopo di lui, a quattro secondi di distanza Johann Zarco, autore di un forcing finale che lo porta ad infilare in sequenza Franco Morbidelli e Alex Marquez. Partito in pole position, lo spagnolo sale sul terzo gradino del podio. Francesco Bagnaia dalla seconda posizione scivola chiudendo fuori dai punti, per poi accusare giustamente solo se stesso ma con la testa già ad Austin, appuntamento il 16 aprile.

BASKET- E chiudiamo con il Basket, Serie A, la giornata numero 25 vede la caduta di Milano e Virtus Bologna, l’Armani soffre la rimonta di Venezia che si ferma sul 76-73, gli emiliani invece cedono a Trieste 80-78. In testa vince solo Tortona che con l’81-77 su Brindisi sale a 34 punti, gli stessi di Milano, meno 4 dalla Virtus.

Autore