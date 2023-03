Rassegna: Conference, oggi tocca alla Lazio. Sarri in conferenza stampa si dissocia da Mourinho

Rassegna stampa di martedì 7 marzo, una vittoria allo scadere per il Sassuolo di Alessio Dionisi, il quale commenta così il 3-2 al 92′ contro la Cremonese. La stagione è ormai praticamente salva, al contrario della Cremonese che nonostante si sia battuta fino alla fine dovrà ancora fare molto per uscire dalla zona retrocessione. Andiamo a vedere cosa ha detto Dionisi a fine gara ai microfoni di Dazn: “Una partita che ci siamo complicati da soli, ma la vittoria è arrivata grazie allo spirito di gruppo. Una partita che ci siamo complicati da soli, sbilanciandoci nel secondo tempo e dando spazio alla Cremonese. Nel finale lo spirito di squadra ci ha permesso di ottenere i tre punti. Dall’errore sul 2-1 è diventata una partita non nelle nostre corde. Ci è mancata fisicità, abbiamo sofferto i loro lanci lunghi anche per questo. Purtroppo abbiamo fallito qualche occasioni di troppo con Defrel e Ruan, ma la freddezza sotto porta è certamente migliorabile”. E poi Ballardini, sconfitto ma sempre combattivo ed orientato al futuro: “Il primo tempo non siamo stati brillanti. Nel secondo tempo invece abbiamo messo voglia e rabbia. Alla fine ci è mancata attenzione, ma la Serie A è questa. La Cremonese per me ha fatto una buona partita. Nel primo tempo potevamo essere più bravi, siamo stati troppo puliti e rinunciatari. La partita andava fatta con foga come fatto nella ripresa. Dessers? Èstato bravissimo. È entrato bene. Ha il dovere di essere sempre così. Preciso, determinato e determinante. Carnesecchi colpevole sul gol di Lauriente? Lui ha calciato veramente forte. Con i palloni che ci sono oggi non è semplice, le traiettorie cambiano all’ultimo”.

Coppe europee, oggi tocca alla Lazio in conference l’andata degli ottavi di finale contro l’AZ Alkmaar

IL PROGRAMMA- Coppe europee, Champions League gare di ritorno, oggi Benfica-Bruges e Chelsea-Borussia Dortmund, mercoledì il Milan, Pioli andrà a Londra a difendere l’1-0 dell’andata contro il Tottenham. Attenzione anche a Bayern Monaco-Psg. Gare tutte alle 21. Europa League, ottavi di finale, giovedì alle 18:45 Roma-Real Sociedad, alle 21 Juventus-Friburgo. Sempre giovedì ma in Conference Fiorentina-Sivasspor mentre la Lazio anticiperà ad oggi contro l’Az Alkmaar in casa, alle 18:45. E a proposito di Lazio, nella giornata di ieri le parole di Sarri nella consueta conferenza stampa di vigilia.

QUI LAZIO- “La vittoria contro il Napoli per noi è un pericolo. Dopo il 4-0 al Milan siamo andati in appagamento e non abbiamo vinto per quattro partite. Ora dobbiamo vedere se riusciamo a gestire questo risultato in un modo diverso, ma la squadra è cresciuta e l’apporto difensivo di tutti è superiore non solo quello dei singoli difensori. Conference inferiore rispetto all’anno scorso? Non condivido l’opinione di José Mourinho. Immobile? C’è un problema muscolare, non grave a quanto sembra. Ma non so bene ancora. I nostri avversari stanno facendo un campionato di altissimo livello, ha un solo punto di distanza dall’Ajax che per tutti sarebbe stato un avversario difficilissimo. Noi dovremo affrontare sia le nostre difficoltà mentale quando giochiamo spesso, ma anche quelle tecniche perché l’AZ ha tanta qualità”. Così Sarri alla conferenza di vigilia.

