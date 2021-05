Rassegna: Panchine Serie A, ci siamo quasi. Basket, tutti con Milano in semifinale. Giro, manca poco ma ancora tanto da dire

Rassegna stampa di venerdì 28 maggio, le prime pagine dei quotidiani sportivi odierni sono tutte per le panchine della Serie A, con ribaltoni storici come ad esempio quello dell’Inter che da campione d’Italia perde incredibilmente Antonio Conte ma si prepara a ricevere Simone Inzaghi. Per il tecnico biancoceleste si tratta del definitivo salto di qualità, dopo essere andato molto vicino alla Juve ma anche al Milan. Juventus, Allegri pronto a prendere il posto di Pirlo, Agnelli non confermerà il l’ex centrocampista, capace di fare il bello ed il cattivo tempo in una stagione pazzesca dove ha portato a casa Supercoppa Italiana e Coppa Italia. E la Champions? Ottenuta anche quella ma a Torino volevano lo scudetto e la Champions quella vera, non solo la qualificazione alla prossima.

SITUAZIONE ALLENATORI- Pirlo, Allegri ed Inzaghi. Su di loro va il focus giornaliero dei maggiori quotidiani nazionali per cercare di capire dove andranno, durante la prossima stagione. qualcosa inizia a delinearsi anche se mancano ancora le firme. Partiamo da Pirlo, tecnico uscente dalla panchina della Juventus: il tecnico, dopo un solo anno passato alla guida della Juve, saluterà, per far spazio molto probabilmente a Massimiliano Allegri. L’ex centrocampista resterà dunque senza club ma nelle ultime ore il suo nome è stato accostato anche alla Lazio, quasi alla fine con Simone Inzaghi. Come rivela il Corriere dello Sport, Pirlo sarebbe una delle ipotesi per la panchina biancoceleste. Allegri: La rosea questa mattina inizia a disegnare la nuova squadra dell’Allegri bis. Crescono le possibilità di rinnovo per Dybala e Morata, Ronaldo resta invece in bilico. Conferme per Chiesa e Kulusevski. In caso di addio di CR7, potrebbe arrivare una punta. Inzaghi: Simone Inzaghi sarà il successore di Conte sulla panchina dell’Inter. L’ufficialità dovrebbe arrivare la prossima settimana. La dirigenza nerazzurra, insieme al rappresentante del tecnico piacentino Tullio Tinti, ha definito l’accordo per l’arrivo sulla panchina dei campioni d’Italia: contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione, più uno di bonus.

I TITOLI DEI GIORNALI- Partiamo da Gazzetta dello sport: “Agnelli vince la sfida per allegri. Blitz di Marotta. La Juve va al Max. L’Inter strappa Inzaghi. La situazione sopra riportata è spiegata nel dettaglio dalla rosea, soprattutto in prima pagina con le immagini di Allegri ed Inzaghi, a raccontare il momento delle panchine italiane. Il basket alla pagina 49 del Corriere della sera: “Milano ha fame e voglia, solo così si doma il Barcellona”. E ancora: “Semifinale di Eurolega, i catalani sono favoriti ma la forza di squadra dell’Armani può portare lontano”. Giro d’Italia, il cordone si avvia verso la conclusione, oggi la tappa numero 19, 166 km da Abbiategrasso all’Alpe di Mera in Valsesia. Ieri la 18 con la vittoria di Bettiol: “Bettiol ingrana la seconda, è bella quanto la prima”. E ancora: “Dopo il Fiandre non aveva più vinto. Il piano di Bernal per i tapponi”.